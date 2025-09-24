Муж Трусовой пропустит контрольные прокаты сборной России

Фигурист Макар Игнатов на выступит на контрольных прокатах сборной России по медицинским показаниям. Об этом сам спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

Игнатов отметил, что за последние пять-шесть лет первые прокаты будут без его участия.

«Из-за некоторых медицинских моментов я не смогу быть там. Когда-нибудь я обязательно расскажу всю подноготную этой истории, но не сейчас. До встречи в сезоне, надеюсь, уже на этапах», – написал он.

Игнатов стал вторым фигуристом, который пропустит контрольные прокаты из-за проблем со здоровьем. 23 сентября Дмитрий Алиев рассказал, что не выступит, поскольку у него пока нет медицинского допуска даже до тренировок.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.

25-летний Игнатов является серебряным призером чемпионата России 2021 года и двукратным победителем Финала Кубка России. В августе он и его супруга, известная фигуристка Александра Трусова, стали родителями. У них родился сын, которого назвали Михаилом.

