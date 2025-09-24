Распалась пара российских фигуристов, сменивших спортивное гражданство

Бывшая российская спортивная пара Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, представляющая Узбекистан, распалась, сообщает ТАСС.

«Пара Гейниш и Чигирева распалась. Партнер завершил карьеру, Екатерина планирует продолжать кататься», — рассказал источник.

Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил переход Гейниш и Чигирева в сборную Узбекистана в мае 2024 года.

В 2022 году, после начала СВО России на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее в Норвегии выступили против допуска россиян на ОИ-2026.