Загитова: у Ягудина там все прело

Загитова: Ягудин жаловался на кожаные штаны, потому что у него там все прело

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой о подготовке к своему шоу «Асоль», заявив, что Алексей Ягудин жаловался на то, что ему пришлось выступать в кожаных штанах.

«Ягудин жаловался на штаны — мы ему сделали кожаные штаны. Он у нас был в роли рассказчика с раздвоением личности. Он все время жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело», — сказала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

4 сентября Загитова сообщила, что готовится пройти обучение по новой специальности. Она добавила, что ей предстоит 257 учебных часов — 17 модулей, в которых будет в совокупности 100 лекций. По окончании обучения и после успешной сдачи экзаменов она получит диплом МГУ.

Ранее Губерниев дал совет Загитовой.