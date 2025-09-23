«Если хочет стать царицей пения»: Губерниев дал совет Загитовой

Губерниев: если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо усердно заниматься

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой по поводу пения. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я. Рекомендую Алине брать пример с меня, потому что мои блестящие переходы из баритональной текстуры в теноровую запоминаются любителям музыки», — заявил он.

В интервью Ляйсан Утяшевой фигуристка призналась, что начала писать песни.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

4 сентября Загитова сообщила, что готовится пройти обучение по новой специальности. Она добавила, что ей предстоит 257 учебных часов — 17 модулей, в которых будет в совокупности 100 лекций. По окончании обучения и после успешной сдачи экзаменов она получит диплом МГУ.

