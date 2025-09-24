На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минспорте России ответили, когда спортивные федерации получат деньги от букмекеров

Министр Дегтярев: спортивные федерации получат деньги от букмекеров после отбора
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Спортивные федерации смогут получить финансирование от букмекерских отчислений после конкурсного отбора. Об этом глава министерства спорта России Михаил Дегтярев рассказал в интервью kp.ru.

«Как только мы пройдем подготовительный период, мы начнем эти средства на конкурсной основе отдавать по соглашениям с федерациями. Но только после конкурсного отбора», — сказал министр.

По его словам, в стране уже создали фонд, в котором копятся средства для дальнейшей передачи спортивным федерациям. Вскоре также ответственные лица создадут офис и сформируют нормативные базы, правила и порядки предоставления денежных средств, заключил Дегтярев.

9 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что законопроект, предлагающий ужесточить ответственность букмекеров за продвижение своих услуг, прошел нулевое чтение. Он подчеркнул, что в России растет масштаб игр на ставках среди граждан. По словам Кирьянова, рекламу люди часто воспринимают как побуждение. Парламентарий назвал обязанностью букмекеров размещать информацию о рисках и о возможных последствиях участия в азартных играх. Кроме того, пользователям должна быть доступна информация о возможность инвестировать свободные финансы.

Ранее в Госдуме оценили проблему лудомании в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами