В Минспорте России ответили, когда спортивные федерации получат деньги от букмекеров

Спортивные федерации смогут получить финансирование от букмекерских отчислений после конкурсного отбора. Об этом глава министерства спорта России Михаил Дегтярев рассказал в интервью kp.ru.

«Как только мы пройдем подготовительный период, мы начнем эти средства на конкурсной основе отдавать по соглашениям с федерациями. Но только после конкурсного отбора», — сказал министр.

По его словам, в стране уже создали фонд, в котором копятся средства для дальнейшей передачи спортивным федерациям. Вскоре также ответственные лица создадут офис и сформируют нормативные базы, правила и порядки предоставления денежных средств, заключил Дегтярев.

9 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что законопроект, предлагающий ужесточить ответственность букмекеров за продвижение своих услуг, прошел нулевое чтение. Он подчеркнул, что в России растет масштаб игр на ставках среди граждан. По словам Кирьянова, рекламу люди часто воспринимают как побуждение. Парламентарий назвал обязанностью букмекеров размещать информацию о рисках и о возможных последствиях участия в азартных играх. Кроме того, пользователям должна быть доступна информация о возможность инвестировать свободные финансы.

Ранее в Госдуме оценили проблему лудомании в России.