В Госдуме обеспокоены рекламой букмекеров в поисковиках

Законопроект, предлагающий ужесточить ответственность букмекеров за продвижение своих услуг, прошел нулевое чтение в Общественной палате РФС. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он подчеркнул, что в России растет масштаб игр на ставках среди граждан. По словам Кирьянова, рекламу люди часто воспринимают как побуждение. Парламентарий назвал обязанностью букмекеров размещать информацию о рисках и о возможных последствиях участия в азартных играх. Кроме того, пользователям должна быть доступна информация о возможность инвестировать свободные финансы.

«Проблему усугубляет поведение некоторых отечественных компаний, взаимодействующих с букмекерами. Прямая, нативная реклама букмекеров в значительном объеме размещается через лидирующую рекламную площадку. Присутствие в выдачие поисковиков Яндекса — это такая история, которая, к сожалению, вредит нашим гражданам. Букмекеры не маркируют эти размещения и активно используют законодательные пробелы, лазейки так называемые через предложение лотерей», — приводит слова Кирьянова MK.RU.

Он добавил, что реклама охватила федеральные приложения, пользователями которых являются в том числе несовершеннолетние. Кроме того, люди, которые пытаются заказать такси, организовать доставку еды или пользуются картами, невольно вовлекаются в азартные игры.

