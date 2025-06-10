В Госдуме оценили проблему лудомании в России

Каждый третий россиянин, страдающий патологической зависимостью от азартных игр, становится бездомным. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«От этой болезни — лудомании — в мире страдают 350 млн человек, а каждый третий лудоман в России становится бездомным. Все начинается с безобидных ставок на спорт, а заканчивается кредитами и разрушенной жизнью. Ведь выигрывает всегда казино», — отметил Метелев.

По его словам, поэтому в России разрабатывается законопроект, который наделит Единого регулятора азартных игр полномочиями профилактики лудомании, в том числе отчислениями денег на профилактику.

«В России проблеме зависимости от азартных игр не придают большого значения — система профилактики и лечения отсутствует. Люди не знают, что делать и куда идти, родственники часто становятся созависимыми. Букмекерские конторы должны нести ответственность за профилактику лудомании, поэтому часть средств будет тратиться на эти цели. Мы планируем наделить полномочиями профилактики, в том числе отчисления средств на профилактику, Единого регулятора азартных игр», — пояснил Метелев.

10 июня Метелев в беседе с Mash на спорте сообщил, что в настоящее время готовится законопроект, обязывающий букмекерские компании перечислять 0,1–0,2% от своих доходов на программы по предотвращению игровой зависимости. Согласно замыслу, деньги будут направлены на реализацию профилактических мер: поддержку медицинских и психологических служб, проведение социальной рекламы и финансирование исследований в этой области.

Ранее психолог заявил, что зависимость от маркетплейсов схожа с лудоманией.