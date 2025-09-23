На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заинтересовавший Черчесова футболист перейдет в другой клуб РПЛ

Журналист Карпов: полузащитник Кузяев близок к переходу в «Рубин»
true
true
true
close
Panoramic/Global Look Press

Российский полузащитник Далер Кузяев близок к переходу в казанский «Рубин». Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Кузяев обсуждает заключение двухлетнего контракта с «Рубином». С «Ахматом», как ранее сообщалось, и «Крыльями Советов» переговоры не ведутся. При этом была информация, согласно которой в трансфере Кузяева в грозненский клуб заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня, он стал свободным агентом. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 игр, в которых записал на свой счет два забитых мяча. В 2018 году Кузяев входил в состав сборной России на домашнем чемпионате мира, выступая под руководством Станислава Черчесова, который в данный момент возглавляет «Ахмат».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, будет ли «Локомотив» бороться за чемпионство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами