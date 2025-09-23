Стали известны детали контракта Кузяева с «Ахматом»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев подпишет контракт с грозненским «Ахматом» на год с опцией продления еще на один год. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, стороны полностью договорились о финансовой части договора. В ближайшее время Кузяев пройдет медосмотр и станет игроком чеченской команды.

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня, он стал свободным агентом. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 игр, в которых записал на свой счет два забитых мяча. В 2018 году Кузяев входил в состав сборной России на домашнем чемпионате мира, выступая под руководством Станислава Черчесова, который в данный момент возглавляет «Ахмат».

