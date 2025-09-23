На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин рассказал, будет ли «Локомотив» бороться за чемпионство

Булыкин: «Локомотив» нервничает и не может довести игру до победы
ФК «Локомотив» Москва

Знаменитый в прошлом футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», нижегородской «Волги», бельгийского «Андерлехта», немецких «Фортуны» и «Байера», а таже «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о причинах неудач московского «Локомотива» в последних матчах.

«Команда нервничает, теряет концентрацию в конце, пропускает где-то два, где-то один, и не может довести игру до победы. Наберутся опыта, и таких моментов будет меньше, но сейчас это на них влияет, приводит к нервам на последних минутах. Уверен, они смогут это исправить, чуть позже наберут ход и тоже до конца будут участвовать в чемпионской гонке», — подчеркнул специалист.

«Локомотив» сыграл в девятом туре Российской премьер-лиги вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и занимает четвертое место в чемпионате с 17 очками. Пять последних встреч в РПЛ команда Михаила Галактионова свела к ничьим.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему Дембеле выиграл «Золотой мяч».

