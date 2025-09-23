В Норвегии уверены, что Большунова не допустят до ОИ-26 из-за фото в Кремле

В Норвегии заявили о строгих условиях при возможном допуске россиян на ОИ-2026

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт выразил уверенность, что олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова и ряд других именитых российских лыжников не допустят до зимних Олимпийских игр — 2026 из-за фотографий из Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

»[Если россиян допустят], то будут установлены строгие условия. Это, скорее всего, будет означать отсутствие Большунова, Терентьевой и Степановой. Их военные приказы и фотографии из Кремля после Пекина, вероятно, сами по себе станут основанием для исключения», — заявил он.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. 22 сентября в FIS сообщили, что 24 числа на совете организации будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских лыжников на ОИ-2026.

Ранее в Норвегии выступили против допуска россиян на ОИ-2026.