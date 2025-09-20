В Норвегии выступили против допуска россиян на ОИ-2026

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг выступила против допуска спортсменов из России на Олимпийские игры 2026 года, передает Nettavisen.

«Федерация лыжных видов спорта Норвегии не хочет, чтобы спортсмены и вспомогательный персонал из России и Белоруссии участвовали в Олимпиаде, даже если они соответствуют требованиям МОК», — сказала Дюрхауг.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее сообщалось о том, что МОК не собирается пересматривать условия допуска россиян к ОИ-2026.