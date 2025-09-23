Петросян после отбора на ОИ-2026 может выступить в России

Фигуристка Петросян может выступить на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Аделия Петросян после поездки в Пекин на квалификационные соревнования Олимпийских игр 2026 года может выступить на контрольных прокатах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, точная информация о том, выступит ли спортсменка в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября, будет известно ближе к дате проведения мероприятия.

Петросян за два проката на квалификационном турнире в Пекине набрала 209,63 балла и заняла первое место. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

Среди мужчин лидером отборочных соревнований также стал россиянин: по сумме двух прокатов Петр Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

Ранее отобравшийся от России на ОИ-2026 фигурист получил приз за самые длинные волосы.