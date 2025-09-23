На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отобравшийся от России на ОИ-2026 фигурист получил приз за самые длинные волосы

Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник, вернувшийся из Китая после победы на олимпийском квалификационном турнире, получил от болельщиков необычный приз.

Спортсмен был награжден специальной наградой «За самые длинные волосы среди мужчин-фигуристов».

По сумме двух прокатов на квалификационном турнире Петр Гуменник заработал 262,82 балла и с первого места отобрался на предстоящие Игры. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

У женщин победу в турнире одержала россиянка Аделия Петросян, которая за два проката набрала 209,63 балла и заняла первое место. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

Ранее в Канаде дали совет Аделии Петросян для победы на Олимпиаде-2026.

