В Канаде дали совет Петросян для победы на Олимпиаде-2026

Канадская фигуристка Дюамель посоветовала Петросян расслабить прыжки на ОИ-2026
Сергей Бобылев/РИА Новости

Канадская фигуристка Меган Дюамель в интервью «ВсеПроСпорт» заявила, что на данный момент россиянка Аделия Петросян не готова к победе на Олимпийских играх 2026 года.

По ее словам, для успеха на предстоящем турнире Аделии необходимо поработать над прыжковой составляющей.

«Аделия, похоже, чуть дальше от медалей сейчас. Ее прыжки кажутся зажатыми и неплавными. Но я уверена, что она сможет улучшить этот элемент и составит конкуренцию лучшим фигуристкам на Олимпиаде», — заявила Дюамель.

Петросян за два проката набрала 209,63 балла. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за два дня набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

Вместе с Петроян олимпийскую путевку завоевал Петр Гуменник. По сумме двух прокатов россиянин заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

Ранее Аделия Петросян рассказала о трудностях перед олимпийским отбором.

