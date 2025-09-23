Обладатель «Золотого мяча» напророчил своему главному конкуренту светлое будущее

Обладатель «Золотого мяча-2025» нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле заявил, что ставший вторым по итогам голосования полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль обязательно выиграет эту награду в будущем. Его слова приводит Canal Supporters.

«Ямаль — экстраординарный футболист с огромным потенциалом. Если все сложится, то он выиграет такие трофеи, как «Золотой мяч». У меня были и другие конкуренты, поэтому это была отличная битва», — заявил Дембеле.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии были вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); «трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу); лучший мужской и женский клуб года; лучший тренер в мужском и женском футболе; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

Ранее отец проигравшего борьбу за «Золотой мяч» Ламина Ямаля назвал решение жюри странным.