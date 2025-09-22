Ямаль или Дембеле? Во Франции вручают «Золотой мяч». LIVE

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексей Филиппов/РИА Новости
Во Франции проходит церемония вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23:10

Лучшие клубы? Ничего неожиданного. «ПСЖ» и «Арсенал», выигравшие мужскую и женскую Лиги чемпионов.

23:02

Приз имени Герда Мюллера вручен Еве Пайор («Барселона») и Виктору Дьекерешу («Спортинг»/«Арсенал»).

22:55

На церемонии не обошли вниманием и трагедию, случившуюся этим летом. Гости отдали дань памяти футболисту «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жозе, чью жизнь унесло ДТП.

22:45

А лучшим голкипером мира среди мужчин назван вратарь «ПСЖ»... нет, увы, не Матвей Сафонов. Это Джанлуиджи Доннарумма! Да-да, сейчас итальянец выступает за «Манчестер Сити». Но в прошлом сезоне он завоевал пять трофеев именно в составе парижан.

22:40

Обладательницей трофея имени Льва Яшина стала голкипер сборной Англии Ханна Хэмптон.

22:30

Ну а в мужском футболе приз Йохана Кройфа получает победитель Лиги чемпионов Луис Энрике — «ПСЖ»!

22:20

Названо имя лучшего тренера в женском футболе. Это Сарина Вигман — наставница сборной Англии.

22:15

А среди девушек лучшей футболисткой сезона стала Вики Лопес, как и Ямаль, выступающая за «Барселону».

22:10

И уже вручен «Копа Трофи»! Его обладателем стал 18-летний Ламин Ямаль!

22:05

Одним из ведущих церемонии будет прославленный Рууд Гуллит. А, между тем, уже известны имена футболистов, которые заняли в голосовании места с 30-го по 11-е: 30. Майкл Олисе («Бавария»)
29. Флориан Вирц («Байер»/«Ливерпуль»)
28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
27. Деклан Райс («Арсенал»)
26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
25. Дензел Думфрис («Интер»)
24. Фабиан Руис («ПСЖ»)
23. Джуд Беллингем («Реал»)
22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»)
21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд).
20. Лаутаро Мартинес («Интер»)
19. Жоау Невеш («ПСЖ»)
18. Скотт Мактоминей («Наполи»)
17. Роберт Левандовски («Барселона»)
16. Винисиус Жуниор («Реал»).
15. Виктор Дьёкереш («Спортинг»/«Арсенал»)
14. Дезире Дуэ («ПСЖ»)
13. Харри Кейн («Бавария»)
12. Хвича Кварацхелия («Наполи»/«ПСЖ»)
11. Педри («Барселона»)

21:55

Как и всегда, «Золотой мяч» станет венцом церемонии. Но будет вручено много и других наград, включая аналогичный приз в женском футболе. Вот какие призы узнают сегодня своих обладателей.

«Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку);
«Трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу);
Лучший мужской и женский клуб года;
Лучший тренер в мужском и женском футболе;
«Трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность);
«Трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

21:50

Старт запланирован на 22:00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В парижском театре Шатле стартует церемония вручения «Золотого мяча»!

