Ямаль или Дембеле? Во Франции вручают «Золотой мяч». LIVE

Как и всегда, «Золотой мяч» станет венцом церемонии. Но будет вручено много и других наград, включая аналогичный приз в женском футболе. Вот какие призы узнают сегодня своих обладателей.

«Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку);

«Трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу);

Лучший мужской и женский клуб года;

Лучший тренер в мужском и женском футболе;

«Трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность);

«Трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).