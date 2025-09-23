На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец проигравшего борьбу за «Золотой мяч» Ямаля назвал решение жюри странным

Отец игрока «Барселоны» Ямаля назвал странным вручение «Золотого мяча» Дембеле
Benoit Tessier/Reuters

Мунир Насрауи, отец полузащитника каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, в интервью Sport.es раскритиковал решение жюри вручить «Золотой мяч» форварду «ПСЖ» Усману Дембеле.

По его словам, его сын был более достойным претендентом на награду.

«Это не кража, но моральный ущерб был нанесен. Ламин Ямаль – безусловно, лучший футболист в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет конкурентов. Произошло что-то очень странное», — заявил Насрауи.

Ямаль по итогам голосования занял второе место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии были вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); «трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу); лучший мужской и женский клуб года; лучший тренер в мужском и женском футболе; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

Ранее Игорь Акинфеев повторил личный антирекорд по пропущенным голам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
