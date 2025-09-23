Хабиб одним словом описал нового обладателя «Золотого мяча»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в социальных поздравил форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле, завоевавшего 22 сентября главную индивидуальную футбольную награду мира — «Золотой мяч».

Спортсмен, активно поддерживающий мадридский «Реал» и являющийся близким другом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, назвал 28-летнего Дембеле лучшим.

«Лучший! Поздравляю» — написал Нурмагомедов.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» впервые. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

