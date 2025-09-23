На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хабиб одним словом описал нового обладателя «Золотого мяча»

Боец ММА Нурмагомедов назвал нового обладателя «Золотого мяча» Дембеле лучшим
true
true
true
close
Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в социальных поздравил форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле, завоевавшего 22 сентября главную индивидуальную футбольную награду мира — «Золотой мяч».

Спортсмен, активно поддерживающий мадридский «Реал» и являющийся близким другом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, назвал 28-летнего Дембеле лучшим.

«Лучший! Поздравляю» — написал Нурмагомедов.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» впервые. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Лионель Месси прокомментировал итоги премии «Золотой мяч».

