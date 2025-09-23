Месси прокомментировал итоги премии «Золотой мяч»

Месси поздравил Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в социальных поздравил форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле, завоевавшего 22 сентября главную индивидуальную футбольную награду мира — «Золотой мяч».

Месси, который восемь раз побеждал в данной номинации, отметил вклад француза в командные успехи своего клуба и назвал его успех полностью заслуженным.

«Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!» — написал Месси.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» впервые. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

