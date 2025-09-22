Гуменник раскрыл, кто первым поздравил его с попаданием на Олимпиаду-2026

Гуменник: первой с попаданием на Олимпиаду меня поздравила Петросян

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал Первому каналу, что первой с попадание на Олимпиаду его поздравила Аделия Петросян.

«Первое поздравление? Когда уже я вышел из зоны kiss-and-cry, я встретил Аделю (Петросян). Она меня поздравила. Было приятно», — сказал Гуменник.

И Петросян, и Гуменник выиграли золотые медали квалификационного турнира Олимпиады-2026.

Петросян за два проката набрала 209,63 балла. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за два дня набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

По сумме двух прокатов Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

