Серебряный призер Олимпиады: Энберт в Пекине боролся сам с собой

Фигурист Энберт заявил, что у Гуменника не было конкурентов в отборе на ОИ

Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт оценил выступление Петра Гуменника на квалификационном турнире в Пекине, заявив, что россиянин боролся сам с собой, передает «ВсеПроСпорт».

«Судя по всему, была задача проверить себя на стрессе и волнении. Он справился неплохо. Да, были небольшие помарки, но в целом классный прокат, Сложно говорить, что Петр с кем-то боролся, учитывая разрыв в баллах», — сказал Энберт.

Гуменник выиграл отборочный турнир к Олимпиаде 2026 года.

Россиянин получил за произвольную программу 169,02 балла. По сумме двух прокатов Гуменник заработал 262,82 балла. Также на Олимпиаду поедет российская фигуристка Аделия Петросян.

Гуменник поедет на Олимпиаду 2026 года, которая пройдет в Италии.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

