Аделия Петросян впервые прокомментировала победу на турнире в Пекине

Фигуристка Петросян о турнире в Пекине: в день короткой программы я переживала
Александр Вильф/РИА Новости

оссийская фигуристка Аделия Петросян в интервью Первому каналу призналась, что переживала в день короткой программы отборочного турнира к Олимпийским играм.

«В день короткой программы очень переживала, не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность. А в день произвольной наоборот была очень спокойной. Я получила удовольствие от проката», — сказала Петросян.

И Петросян, и Петр Гуменник выиграли золотые медали квалификационного турнира Олимпиады-2026.

Петросян за два проката набрала 209,63 балла. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за два дня набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

По сумме двух прокатов Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

Ранее сообщалось о том, что Петросян и Гуменника перед Олимпийскими играми проверят на нейтральность.

