Стало известно, что нужно сделать Петросян и Гуменнику для прохода на Олимпиаду

Фигуристы Гуменник и Петросян должны пройти комиссию для попадания на ОИ-2026
Александр Вильф/РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российским фигуристам-одиночникам Аделии Петросян и Петру Гуменнику необходимо будет пройти проверку комиссии по допуску. Об этом пишет «Матч ТВ».

В организации сослались на решение, которое было принято на сентябрьском исполкоме организации. Указано, что спортсмены должны дождаться решения специальной комиссии — Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP) — по допуску на Олимпиаду.

И Петросян, и Гуменник выиграли золотые медали квалификационного турнира Олимпиады-2026.

Петросян за два проката набрала 209,63 балла. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за два дня набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

По сумме двух прокатов Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

Ранее Татьяна Тарасова оценила шансы Гуменника на Олимпиаде.

