Тарасова оценила шансы Гуменника на Олимпиаде

Татьяна Тарасова: Гуменник будет сражаться за медали Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Петр Гуменник будет сражаться за медали Олимпиады, передает RT.

«Человек будет сражаться на Олимпиаде за медали. Вот что он сегодня сделал! Это огромное достижение. А мелкие помарки и детали не так важны. Только представьте, если бы он откатался безошибочно», — сказала Тарасова.

Гуменник выиграл отборочный турнир к Олимпиаде 2026 года.

Россиянин получил за произвольную программу 169,02 балла. По сумме двух прокатов Гуменник заработал 262,82 балла. Также на Олимпиаду поедет российская фигуристка Аделия Петросян.

Гуменник поедет на Олимпиаду 2026 года, которая пройдет в Италии.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Ранее в ISU рассказали о музыке для награждения россиян в нейтральном статусе.