Стало известно, почему игрокам «Крыльев Советов» пришлось добираться на матч РПЛ на такси

Игроки «Крыльев Советов» добирались на матч РПЛ на такси из-за перекрытых дорог

Водитель автобуса московского «Спартака» Евгений Ткачев заявил, что не смог забрать футболистов самарских «Крыльев Советов» из отеля в Москве из-за перекрытых дорог, передает «Чемпионат».

«Москва перекрыта в связи с проведением марафона. Большинство улиц перекрыто, но это не указано. То, что автобус не доедет за командой, было известно уже в районе 10:30», — сказал Ткачев.

«Крылья Советов» добирались на матч со «Спартаком» на такси.

Встреча состоится в Москве 21 сентября. Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

Ближайший месяц «Спартак» проведет без главного тренера Деяна Станковича — серб отстранен от всех официальных матчей команды до 19 октября.

Ранее московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РПЛ.