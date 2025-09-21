«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1.

Эль-Мехди Маухуб отличился на 57-й минуте. Максим Осипенко сделал счет 2:0, реализовав пенальти. В самом конце поединка Ульви Бабаев довел счет до разгрома, но Максим Савельев сразу один мяч отыграл.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 12 очков, «Оренбург» идет на 13 строчке, имея в активе семь баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (19).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно, когда УЕФА может решить вопрос о возвращении России.