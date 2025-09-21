Футболисты «Крыльев Советов» добираются на матч со «Спартаком» на такси

Игроки «Крыльев Советов» едут на матч со «Спартаком» на такси

Футболисты самарских «Крыльев Советов» добираются на выездной матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» на такси, передает «Матч ТВ».

«Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали», — рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Встреча состоится в Москве 21 сентября. Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

Ближайший месяц «Спартак» проведет без главного тренера Деяна Станковича — серб отстранен от всех официальных матчей команды до 19 октября.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

