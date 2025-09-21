Петр Гуменник отобрался на Олимпиаду с первого места

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл отборочный турнир к Олимпиаде 2026 года.

Россиянин получил за произвольную программу 169,02 балла. По сумме двух прокатов Гуменник заработал 262,82 балла.

Гуменник поедет на Олимпиаду 2026 года, которая пройдет в Италии.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Петросян по итогам произвольной программы набрала 140,91 балла. Суммарный результат Петросян по итогам двух соревновательных дней составил 209,63 балла, что позволило ей занять первое место в турнирной таблице. Она также отобралась на Игры.

Ранее Александр Жулин поздравил Петросян с выходом на ОИ-2026.