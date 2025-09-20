Тренер Жулин поздравил Петросян с выходом на ОИ-2026

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью «Советскому спорту» заявил, что Аделия Петросян отлично справилась с давлением на отборочном турнире Олимпиады 2026 года.

По его словам, на Играх спортсменка выступит с более сложным контентом.

«Выступление, если учитывать то, что у неё была травма, очень хорошее. Сама программа была немножко упрощенной для отбора на Олимпиаду. Но я уверен, что Аделия ещё добавит пару четверных», — заявил Жулин.

Россиянка Аделия Петросян по итогам произвольной программы набрала 140,91 балла. Суммарный результат Петросян по итогам двух соревновательных дней составил 209,63 балла, что позволило ей занять первое место в турнирной таблице.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в произвольной программе у женщин.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными.

Ранее Евгения Медведева сделала заявление после победы Аделии Петросян в отборе на Олимпиаду-2026.