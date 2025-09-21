Стало известно, когда FIS может рассмотреть вопрос допуска российских лыжников

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин не исключил, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) может рассмотреть вопрос допуска россиян на международные турниры в октябре, передает «Матч ТВ».

«Когда это могут рассмотреть? Думаю, если в октябре будет обсуждение, то мы получим информацию. В повестке дня рассмотрения этого вопроса я не видел. Мы сразу сообщим, если он будет поднят», — сказал Крянин.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее в Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов.