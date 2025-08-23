На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

Журналист Салтведт: Норвегия была бы рада возвращению российских спортсменов
Максим Блинов/РИА Новости

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт заявил, что Норвегия была бы рада возвращению российских спортсменов, передает «ВсеПроСпорт».

«Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу. Но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения», — сказал Салтведт.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Дмитрий Губерниев послал норвежского журналиста, захейтившего российских лыжников.

