Легенда «Спартака» рассказал, кто спасет команду

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков согласился с тем, что команду спасет только российский тренер, передает «Чемпионат».

«Многие говорят, что «Спартак» спасёт только российский тренер? Конечно! Я не знаю, почему в «Спартаке» не рассматривают российских тренеров. Видите, багаж Аленичева и Титова выиграл чемпионство (улыбается)», — сказал Глушаков.

Ближайший месяц «Спартак» проведет без главного тренера Деяна Станковича — серб отстранен от всех официальных матчей команды до 19 октября.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

Ранее была названа причина, по которой Станкович доработает в «Спартаке» до конца сезона.