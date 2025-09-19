Названы ругательства, за которые дисквалифицировали тренера «Спартака» Станковича

В КДК РФС рассказали об оскорблениях Станковича в адрес судьи Егорова

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц раскрыл, за какие оскорбления был дисквалифицирован главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Первый мат был на английском языке, о котором Станкович сказал, что это не входит в его лексикон. Второе — на сербском. Третье — слово, которым обозначают женщин с низкой социальной ответственностью», — заявил Григорьянц.

Инцидент с оскорблением арбитра Егора Егорова произошел в конце первого тайма матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2).

Решение о месячной дисквалификации вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 19 сентября. Отстранение распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Сербский специалист пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, встреча завершилась с результатом 1:2.

