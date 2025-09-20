На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина, по которой Станкович доработает в «Спартаке» до конца сезона

Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович доработает в команде как минимум до конца текущего сезона. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший футболист красно-белых Максим Деменко.

«Конечно, если будут неудовлетворительные результаты в матчах с «Крыльями Советов», «Пари НН», проблемы будут. Но я думаю, что «Спартак» эти матчи пройдет. Соперники неудобные, но красно-белые обязаны их проходить: это те команды, которые подправят москвичам положение в таблице.

А дальше, мне кажется, «Спартак» выровняется. У него есть игроки, есть финансовая база. И здесь я проблем не вижу. У Станковича есть контракт — и зачем ворошить что-то? Он, в принципе, справлется. Ему просто нужна серия побед — как в прошлом сезоне, когда команда выиграла в нескольких турах подряд», — считает Деменко.

«Спартак» после восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на восьмом месте, набрав 12 очков. При этом ближайший месяц команда проведет без Станковича на бровке, поскольку специалист получил дисквалификацию за оскорбление судьи в матче с «Динамо» (2:2). Он пропустит игры не только чемпионата, но и кубковый матч.

Ранее бывший футболист «Зенита» встал на защиту тренера «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
