В ISU рассказали о музыке для награждения россиян в нейтральном статусе

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что мелодия, звучавшая на церемонии награждения олимпийского квалификационного турнира в Пекине в честь российской фигуристки Аделии Петросян, не имеет названия, передает РИА Новости.

Петросян по итогам произвольной программы набрала 140,91 балла. Суммарный результат Петросян по итогам двух соревновательных дней составил 209,63 балла, что позволило ей занять первое место в турнирной таблице.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными.

Ранее Александр Жулин поздравил Петросян с выходом на ОИ-2026.