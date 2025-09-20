На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Акрон» и «Рубин» разошлись миром в матче РПЛ

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 9-го тура РПЛ
ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Дмитрий Пестряков и Кристьян Бистрович. У гостей забитыми мячами отметились Мирлинд Даку и Жак Сиве.

После этой игры в турнирной таблице чемпионата России у команды под руководством Заура Тедеева стало осталось семь очков, тольяттинцы поднялись из зоны прямого вылета и закрепились на 13-м месте. У команды Рашида Рахимова 15 очков после девяти туров и пятая позиция в чемпионате страны.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В следующем туре тольяттинцы отправятся в Грозный, где сыграют против «Ахмата». Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» 27 сентября, матч начнется в 14:00 по Москве. «Рубин» в тот же день сыграет против столичного «Локомотива» на выезде, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» определился с приоритеным кандидатом на место нового тренера.

Футбол. Чемпионат России
