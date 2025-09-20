Бакаев наказан за срыв атаки.
Рискует Бокоев, нарушая правила у своей штрафной. Прощает его Москаленко и не показывает вторую желтую.
На данный момент фиксируем территориальное преимущество «Рубина». Казанцы пока играют с позиции лидера, но дивидендов это не приносит.
Сиве пробил от угла штрафной — удар заблокирован.
В недостатке настроя Бокоева не упрекнуть, а вот в грубости можно. За фол против Даку он получает предупреждение.
Неспешное начало, команды пока никуда не торопятся.
Поехали! Главный судья — Владимир Москалев.
«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бакаев, Бистрович, Дзюба.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Рожков, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Сиве.
Матч начнется в 16:45 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Рубин» на выезде играет с «Акроном» в 9-м туре РПЛ.