20 сентября 2025, 16:45 Обновлено: 20 сентября 2025, 17:06 Спорт Размер текста А А А Нейтрализовать Дзюбу: «Рубин» гостит у «Акрона». LIVE Футбол. РПЛ, 9 тур. «Акрон» (Тольятти) — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН Данила Жиляев

Казанский «Рубин» на выезде играет с тольяттинским «агроном» в матче 9 тура РПЛ. В случае победы команда Рашида Рахимова может, по крайней мере, временно войти в группу лидеров чемпионата. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 9-й тур 1-й тайм 20 сентября 16:45 Акрон Тольятти, Россия 0 : 0 Рубин Казань, Россия Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия