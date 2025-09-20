На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Нейтрализовать Дзюбу: «Рубин» гостит у «Акрона». LIVE

Футбол. РПЛ, 9 тур. «Акрон» (Тольятти) — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН

close
ФК «Акрон» Тольятти
Казанский «Рубин» на выезде играет с тольяттинским «агроном» в матче 9 тура РПЛ. В случае победы команда Рашида Рахимова может, по крайней мере, временно войти в группу лидеров чемпионата. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 9-й тур
1-й тайм
20 сентября 16:45
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

7' Бокоев

18' Бакаев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'18

Бакаев наказан за срыв атаки.

'16

Рискует Бокоев, нарушая правила у своей штрафной. Прощает его Москаленко и не показывает вторую желтую.

'14

На данный момент фиксируем территориальное преимущество «Рубина». Казанцы пока играют с позиции лидера, но дивидендов это не приносит.

'10

Сиве пробил от угла штрафной — удар заблокирован.

'7

В недостатке настроя Бокоева не упрекнуть, а вот в грубости можно. За фол против Даку он получает предупреждение.

'4

Неспешное начало, команды пока никуда не торопятся.

'1

Поехали! Главный судья — Владимир Москалев.

16:40

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бакаев, Бистрович, Дзюба.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Рожков, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Сиве.

16:35

Матч начнется в 16:45 мск.

16:30

Добрый день, уважаемые читатели! «Рубин» на выезде играет с «Акроном» в 9-м туре РПЛ.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами