«Спартак» определился с приоритеным кандидатом на место нового тренера

Инсайдер Карпов: «Спартак» хочет пригласить экс-тренера «Краснодара» Ивича
Виталий Тимкив/РИА Новости

Руководство московского «Спартака» определилось с приоритеным кандидатом на место потенциально нового главного тренера команды, сообщает Иван Карпов.

По информации источника, им может стать сербский специалист Владимир Ивич, работавший в 2023 году с «Краснодаром». В данный момент специалист возглавляет «Аль-Айну» из ОАЭ — для осуществления назначения красно-белым будет необходимо заплатить отступные. При этом сам Ивич не намерен менять место работы и возвращаться в Россию, так как уже обустроил быт в новой стране и успел перевезти туда членов своей семьи.

Ближайший месяц «Спартак» проведет без главного тренера Деяна Станковича — серб отстранен от всех официальных матчей команды до 19 октября.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» уступил «Ахмату» в матче 9-го тура РПЛ.

