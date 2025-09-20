На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен итог первого матча 9-го тура РПЛ

«Пари НН» уступил «Ахмату» в матче 9-го тура РПЛ
Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

«Пари Нижний Новгород» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:2. В составе хозяев отличился Хуан Боселли, поразивший ворота соперников на 69-й минуте У гостей в концовке первого тайма с пенальти забил Усман Ндонг, а победу им принес точный удар Мануэля Келиано на 93-й минуте.

После этой игры в турнирной таблице чемпионата России у команды под руководством Алексея Шпилевского осталось шесть очков, нижегородцы опустились в зону прямого вылета и закрепились на 15-м месте. У команды Станислава Черчесова 12 очков после девяти туров и седьмая позиция в чемпионате страны.

В следующем туре нижегородцы отправятся в Москву, где сыграют против столичного «Спартака». Игра пройдет 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Ахмат» 27 сентября дома примет тольяттинский «Акрон». Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена», матч начнется в 14:00 по Москве.

Ранее был назван главный претендент на победу в РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
