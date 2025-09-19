На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Теперь наслаждаюсь»: фигуристка Медведева о пластической операции

Фигуристка Медведева рассказала подробности о пластической операции
Алексей Майшев/РИА Новости

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева в шоу «БеС комментариев» объяснила, почему сделала ринопластику, и призналась, что ей никогда не нравился ее нос.

«Да, действительно, я нашла себе отговорку, я нашла себе оправдание — у меня искривлена перегородка, и можно сделать что? Навести красоту. И красиво, и полезно. И вот теперь я наслаждаюсь своей внешностью. И это круто, когда ты нравишься самой себе в зеркале — это плюс сто к уверенности, поверьте», — поделилась фигуристка.

Впервые о ринопластике спортсменка рассказала в августе 2025 года. Медведева поделилась, что в Канаде на катке случайно врезалась в спортсменку и ударилась носом об ее затылок, после чего у нее была искривлена носовая перегородка, а левая ноздря перестала дышать.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее в ISU восхитились фигуристкой Аделией Петросян.

