«Скользя по льду, словно по луне»: в ISU восхитились фигуристкой Петросян

Международный союз конькобежцев (ISU) на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высоко оценил короткую программу российской фигуристки Аделии Петросян на отборочном турнире Олимпиады-2026, назвав ее потрясающей.

«Аделия Петросян захватывает лидерство потрясающей программой в стиле Майкла Джексона! Скользя по льду, словно по луне, она стремится к олимпийской путевке — сможет ли она финишировать уверенно и завоевать свое место?» — указано в публикации.

Российская спортсменка за свое выступление получила 68,72 балла. На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в короткой программе.

Петросян — двукратная чемпионка России.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее бельгийская фигуристка Луна Хендрикс отказалась говорить о Петросян на отборе ОИ.