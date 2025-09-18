На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России

«Ростов» победил «Спартак» в матче четвертого тура Кубка России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» проиграл «Ростову» в матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

«Спартак» и «Ростов» встречались в первом туре группового этапа, тогда победа на выезде досталась красно-белым с результатом 2:0. Команды выступают в группе C. На счету московского клуба также победа над «Пари Нижним Новгородом» и поражение в серии пенальти от махачкалинского «Динамо». «Ростов» проиграл все три встречи — и «Спартаку», и «Пари НН», и «Динамо».

В следующем туре «Спартак» на выезде сразится 1 октября с нижегородской командой. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. Ростовчане на следующий день в выездном поединке сыграют с «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее легенда «Спартака» объяснил, как команде подготовиться к дерби с ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
