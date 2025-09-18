На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Спартака» объяснил, как команде подготовиться к дерби с ЦСКА

Тренер Гладилин: матчи перед дерби с ЦСКА «Спартак» должен играть на максимум
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в преддверии дерби с ЦСКА московскому «Спартаку» необходимо играть с максимальной самоотдачей. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

В ближайшем туре 10-кратные чемпионы России дома сыграют с «Крыльями Советов», затем примут «Пари НН», после чего им предстоит гостевая встреча с армейцами. Гладилин призвал избежать недооценки любого из предстоящих соперников.

«Спартаку» надо выходить на каждую игру оптимальным составом и с максимальной самоотдачей. Была игра с «Балтикой», и ясно, что недооценки здесь быть не может. Будет две домашние встречи с командами, которые не идут в лидерах, но если случится недооценка, можно потерять очки. У «Спартака» пока нет поставленной игры и побеждать он сейчас может за счет класса только при полной самоотдаче», — убежден специалист.

После восьми туров РПЛ красно-белые набрали 12 очков и идут на восьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 15 баллами расположился на четвертой строчке.

Ранее стало известно, в чем заключается преимущество «Спартака» над «Ростовом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами