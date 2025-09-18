Легенда «Спартака» объяснил, как команде подготовиться к дерби с ЦСКА

Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в преддверии дерби с ЦСКА московскому «Спартаку» необходимо играть с максимальной самоотдачей. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

В ближайшем туре 10-кратные чемпионы России дома сыграют с «Крыльями Советов», затем примут «Пари НН», после чего им предстоит гостевая встреча с армейцами. Гладилин призвал избежать недооценки любого из предстоящих соперников.

«Спартаку» надо выходить на каждую игру оптимальным составом и с максимальной самоотдачей. Была игра с «Балтикой», и ясно, что недооценки здесь быть не может. Будет две домашние встречи с командами, которые не идут в лидерах, но если случится недооценка, можно потерять очки. У «Спартака» пока нет поставленной игры и побеждать он сейчас может за счет класса только при полной самоотдаче», — убежден специалист.

После восьми туров РПЛ красно-белые набрали 12 очков и идут на восьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 15 баллами расположился на четвертой строчке.

Ранее стало известно, в чем заключается преимущество «Спартака» над «Ростовом».