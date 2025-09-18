18 сентября 2025, 20:45 Обновлено: 18 сентября 2025, 16:31 Спорт Размер текста А А А Станкович рядом: «Спартак» принимает «Ростов» в Кубке России. LIVE Футбол. Кубок России, Путь РПЛ. Группа С. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону). ОНЛАЙН Александр Седов

close Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» принимает «Ростов» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Победа гарантирует красно-белым выход в плей-офф. Главному тренеру столичной команды Деяну Станковичу грозит дисквалификация на несколько матчей чемпионата, но в кубковой игре он будет поддерживать подопечных у бровки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России. Группа C. 4-й тур Матч не начался 18 сентября 20:45 Спартак М Москва, Россия 0 : 0 Ростов Ростов-на-Дону, Россия Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия