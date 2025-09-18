На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в чем заключается преимущество «Спартака» над «Ростовом»

Экс-игрок Масалитин назвал состав «Спартака» очень хорошим
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в преддверии кубкового матча красно-белых с «Ростовом» объяснил «Газете.Ru», в чем заключается преимущество столичной команды. По словам эксперта, она располагает хорошим составом, который, однако, необходимо наигрывать.

«У команды сейчас переизбыток игроков, единственное, что ей сейчас надо, — прийти к общему знаменателю, наиграть состав. Особенно это касается обороны. Это приходит только через игры и через взаимодействие. А так, у «Спартака» очень хороший состав и скамейка», — сказал Масалитин.

Красно-белые встречаются с «Ростовом» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. После трех игр «Спартак» с семью очками идет на втором месте в таблице группы С и в случае победы обеспечит себе участие в плей-офф. Ростовчане же в Кубке потерпели три поражения подряд. На момент написания новости 10-кратные чемпионы России ведут со счетом 1:0, забитым мячом отметился Манфред Угальде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее тренер сборной объяснил, почему ему неинтересен Кубок России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами