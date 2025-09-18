Стало известно, в чем заключается преимущество «Спартака» над «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в преддверии кубкового матча красно-белых с «Ростовом» объяснил «Газете.Ru», в чем заключается преимущество столичной команды. По словам эксперта, она располагает хорошим составом, который, однако, необходимо наигрывать.

«У команды сейчас переизбыток игроков, единственное, что ей сейчас надо, — прийти к общему знаменателю, наиграть состав. Особенно это касается обороны. Это приходит только через игры и через взаимодействие. А так, у «Спартака» очень хороший состав и скамейка», — сказал Масалитин.

Красно-белые встречаются с «Ростовом» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. После трех игр «Спартак» с семью очками идет на втором месте в таблице группы С и в случае победы обеспечит себе участие в плей-офф. Ростовчане же в Кубке потерпели три поражения подряд. На момент написания новости 10-кратные чемпионы России ведут со счетом 1:0, забитым мячом отметился Манфред Угальде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

