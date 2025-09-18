На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер сборной объяснил, почему ему неинтересен Кубок России

Тренер Гладилин: «Спартак» победит «Ростов», но сейчас Кубок мне неинтересен
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака», тренер сборной «Легенды России» Валерий Гладилин заявил, что на данном этапе Кубок России ему неинтересен. В преддверии матча красно-белых с «Ростовом» он объяснил «Газете.Ru», почему именно.

«Жду положительного для «Спартака» результата. У команды два состава, и играть будет тот, который имеет меньше практики. У них есть шанс проявить себя.

«Ростов» сейчас в том состоянии, что ему тоже нужно играть удачно. Матч будет интересным, но это Кубок, выходят в лучшем случае смешанные составы, а то и резервные. Как таковой борьбы здесь не видно, идет обкатка игроков, которые не имеют практики. Так что на этом этапе Кубок мне не очень интересен», — заявил Гладилин.

Красно-белые сыграют с «Ростовом» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. После трех игр «Спартак» с семью очками идет на втором месте в таблице группы С и в случае победы обеспечит себе участие в плей-офф. Ростовчане же в Кубке потерпели три поражения подряд.

Встреча между этими командами начнется в 20:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее легенда ЦСКА заявил об усталости игроков.

Футбол. Чемпионат России
