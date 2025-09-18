«Жизнь неполноценная»: в России оценили позицию УЕФА по возвращению на турниры

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев назвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) классической бюрократической организацией. Его слова приводит «Советский спорт».
«Вот и без России футбольная жизнь неполноценна. Это все больше начинают понимать представителей футбольной фауны. <...> При существующем раскладе сил возможны лишь паллиативные решения, например, с допуском в молодежные и юношеские соревнования, проводимые под эгидой УЕФА», — отметил он.
После заседания конгресса УЕФА стало известно, какие 14 стран выступают против возвращения России, а какие страны допускают такую возможность и выступают за возвращение российских команд на международные турниры.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.
Сборная России проводит только товарищеские матчи.
Ранее стало известно, когда УЕФА может решить вопрос о возвращении России.