Названы европейские страны, которые выступили против возвращения России

Ряд европейских стран выступил категорично против возвращения России на международные турниры во время заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом пишет Sport24.

Заседание состоялось 11 сентября. Указано, что против возвращения России выступили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Особенно жесткая позиция у Польши и прибалтийских стран.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

