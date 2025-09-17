Стало известно, когда УЕФА может решить вопрос о возвращении России

На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций обсуждался вопрос о возвращении России на международные турниры, однако ключевые решения были отложены. Об этом пишет Sport24.

Как информируют знакомые с ситуацией источники, поворотной точкой для России станет конгресс УЕФА в Брюсселе в феврале 2026 года. Там решат судьбу российских клубов, место в таблице коэффициентов и детали возможного возвращения молодежных и женских сборных.

При этом стало известно, какие 14 стран выступают против возвращения России, а какие страны допускают такую возможность и выступают за возвращение российских команд на международные турниры.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

